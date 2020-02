Coronavirus: Romano (Pd), non strumentalizzare emergenza per operazioni di palazzo

- Il deputato del Pd e portavoce di Base Riformista, Andrea Romano, chiede di non speculare politicamente sull'emergenza provocata dal Covid-19. "Niente furbizie sulla pelle del paese, nessuna speculazione politica sull’emergenza - afferma in una nota -. Oggi piú che mai gli italiani non chiedono polemiche o sotterfugi, ma collaborazione tra Istituzioni, cosí come estrema chiarezza da parte della politica. L’emergenza Coronavirus non puó essere usata dalla Lega - o da altri - come pretesto per tentare operazioni di palazzo senza alcuna giustificazione se non quella di riportare al potere chi si è già dimostrato incapace di guidare il paese. Oggi piú che mai, dunque, serve massima collaborazione tra maggioranza e opposizione, nella chiarezza dei ruoli e nel rifiuto di ogni sotterfugi". (Com)