Coronavirus: Fontana, non si può decidere se ha causato i decessi

- "Questa malattia non è per niente una malattia letale e neppure una malattia pericolosa salvo in casi limitati di persone con altre patologie che quindi avevano dei loro problemi per cui non si può neanche decidere se il coronavirus è stato responsabile del loro decesso o è stato un concorrente del decesso o magari non sia centrato minimamente". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl 102.5 "Non è una malattia grave, ma è una malattia che ha la problematica di diffondersi a una velocità impressionante" ha concluso Fontana.(Rem)