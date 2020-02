Palermo: violenza su minore, arrestato 25enne

- Accusato di aver adescato una minorenne sui social e di averne abusato, finisce in manette un 25enne nel Palermitano. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato che hanno eseguito a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal giudice per le indagini prreliminari di Palermo. Stando all’inchiesta, il 25enne si sarebbe avvalso dell’uso di un falso profilo Instagram per fare amicizia con la ragazzina, chiedendole di mandargli foto spinte, dandole a credere di avere competenze sanitarie. Poi l’incontro in cui sarebbe avvenuta la violenza, raccontato agli inquirenti della stessa vittima. Ma non è tutto: dai controlli sui dispositivi elettronici del giovane sarebbero spuntati materiali di natura pedopornografica. Il 25enne risponde ora delle accuse di violenza sessuale su minore e produzione di materiale pedopornografico. (Ren)