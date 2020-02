Coronavirus: Fontana, nel fine settimana decideremo per riapertura scuole

- sabato o domenica Regione Lombardia deciderà se riaprire le scuole o prolungarne la chiusura di un'altra settimana, come previsto dall'aordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana e dal ministro alla sanità, Roberto Speranza. Lo ha annunciato lo stesso governatore lombardo dai microfoni di Rtl. "Prima di sei sette giorni non si può vedere se le misure hanno avuto dei risultati - ha spiegato Fontana - quindi ci ritroveremo per fare il punto della situazione alla fine della settimana. Lì potremo decidere se si nota un’inversione o se è ancora troppo presto. Sabato o domenica potremo dare una risposta". (Rem)