Ucraina: ministro Difesa Zahorodniuk smentisce indiscrezioni su rimozione dall'incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ucraino Andriy Zahorodniuk ha smentito le indiscrezioni in merito ad una sua rimozione dall’incarico. In un’intervista ripresa dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, Zahorodniuk ha sottolineato come da diversi mesi si sentano voci sulla sua possibile rimozione, “ma attualmente mi sembra che siano aumentati”. “Se il presidente ucraino (Volodymyr Zelensky) non mi ritiene più degno di ricoprire l’incarico di ministro della Difesa, mi serviranno pochi minuti per scrivere la lettera di dimissioni”, ha aggiunto Zahorodniuk.(Res)