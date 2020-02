Slovacchia: massime cariche istituzionali invitano concittadini al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre massime cariche istituzionali slovacche si sono rivolte alla nazione ieri sera, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, per invitare i propri concittadini al voto. Lo riporta il quotidiano "Sme". La presidente Zuzana Caputova ha detto che partecipando al voto gli elettori si fanno carico della corresponsabilità per il destino della Slovacchia. "Usiamo quest'opportunità per esprimerci e votare. Non restiamo scoraggiati, spaventati, non litighiamo e fidiamoci l'uno dell'altro. Ricordiamoci che le elezioni non sono una fine. Sono l'inizio di una nuova fase. Respireremo la stessa aria dopo le elezioni, coesisteremo e creeremo il nostro futuro", ha dichiarato Caputova. "Vi invito ai seggi indipendentemente da dove abitiate. Vi chiedo di dire la vostra, di usare il vostro diritto di voto e decidere la direzione della Slovacchia nei prossimi quattro anni", ha detto invece il primo ministro, Peter Pellegrini. "Nessun altro, solo i cittadini della Repubblica slovacca hanno il diritto di dire a chi dare il loro mandato. Solo la gente può decidere chi la rappresenterà. Non priviamoci di questa opportunità", ha continuato. Il presidente del Consiglio nazionale, Andrej Danko, ha richiamato infine gli elettori a "decisioni prudenti". "Non è la prima volta che il destino ci richiama a mostrare coraggio e saggezza. Prendiamo decisioni prudenti basate su giudizi ragionevoli", ha detto Danko. (Vap)