Vibo Valentia: arsenali nascosti, quattro arrestati

- Svolta nelle indagini sul ritrovamento di due arsenali di armi nel Vibonese, arrestate quattro persone ritenute vicine alla ‘ndrina “Pardea-Rainisi”. L’operazione porta la firma dei carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valentia che stavano indagando sul ritrovamento di armi avvenuto il primo il 20 ottobre scorso, l’ultimo a febbraio. Le armi erano murate in un’abitazione del posto e, secondo gli inquirenti, avrebbero potuto essere utilizzate per l’omicidio di Rosario Pugliese, esponente della ‘ndrina rivale dei Cassarola. L’ordinanza eseguita a carico dei quattro indagati è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che ha accolto la richiesta dei magistrati della locale direzione distrettuale antimafia. (Ren)