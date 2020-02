Russia: Ue, omicidio Nemtsov deve essere indagato in modo completo e trasparente

- L'omicidio dell'esponente dell'opposizione russa, Boris Nemtsov, dovrebbe essere indagato in modo completo e trasparente, al fine di garantire che tutti coloro che sono coinvolti in questo crimine siano ritenuti responsabili. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna in occasione del quinto anniversario dell'omicidio di Nemtsov, "una delle figure di spicco dell'opposizione russa","brutalmente assassinato nel cuore di Mosca". Il Seae ha ricordato che Nemtsov ha lavorato "senza paura, nonostante numerosi ostacoli, per promuovere i valori democratici e il pluralismo politico in Russia" e che "rimane un'ispirazione per molti, in un momento in cui la società civile e i media indipendenti in Russia sono sempre più limitati e le libertà frenate da una legislazione restrittiva". Secondo il Seae, "il suo omicidio dovrebbe essere indagato in modo completo e trasparente, al fine di garantire che tutti coloro che sono coinvolti in questo crimine siano ritenuti responsabili". Nemtosv è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco il 27 febbraio 2015 a Mosca. Cinque persone di origine cecena sono state successivamente arrestate e condannate a pene fino a 20 anni di reclusione per l'omicidio. (Beb)