Cina-Mongolia: atteso oggi a Pechino presidente mongolo Battulga

- Il presidente della Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, sarà in visita oggi in Cina, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa mongola "Montsame". Al suo ritorno a Ulan Bator, Battulga rimarrà in quarantena per 14 giorni a causa dello scoppio del coronavirus in Cina, secondo quanto riferito dal servizio stampa dell'Amministrazione presidenziale della Mongolia. Durante la visita, Battulga ha in programma di incontrare il presidente cinese Xi Jinping e il premier Li Keqiang. Il presidente e il suo team dovrebbero rientrare dalla Cina nella serata di oggi. La visita è stata concordata con la Commissione di emergenza dello stato mongolo. La delegazione mongola accompagnerà Battulga in Cina per consegnare prodotti a base di carne.(Cip)