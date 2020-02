Imprese: coronavirus, taiwanese Foxconn assume pneuomologo Zhong come consulente

- Foxconn, la compagnia taiwanese produttrice di componenti per l'elettronica ha deciso di ingaggiare lo pneumologo Zhong Nanshan e il suo team come consulenti per la prevenzione del coronavirus e per aiutare l'azienda a far fronte alla crisi sanitaria, in concomitanza con il riavvio della produzione industriale in Cina. Secondo quanto comunicato dalla compagnia sul suo account WeChat, l'accademico fornirà a Foxconn una serie di consulenti e assistenza senza compenso. Foxconn afferma che i dipendenti sono la più grande ricchezza dell'azienda, e che quest'ultima prenderà la salute e la sicurezza di essi e delle loro famiglie come il principio fondamentale e compirà ogni sforzo per raggiungere una situazione vantaggiosa per la loro salute e la sicurezza aziendale. Fino al 16 febbraio, Foxconn ha ripreso gradualmente la produzione nella maggior parte degli stabilimenti domestici ma ha dichiarato che spera di ripristinare il 50 per cento della capacità produttiva nella Cina continentale entro la fine di febbraio e l'80 per cento a marzo.(Cip)