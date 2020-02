Coronavirus: Arabia Saudita sospende ingresso pellegrini alla Mecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità saudite hanno annunciato la sospensione dell'ingresso di pellegrini diretti alla Mecca e Medina nell'ambito delle misure di contrasto all'epidemia di coronavirus (Covid-219). Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". Riad ha inoltre deciso di sospendere l'ingresso di persone con visto turistico provenienti dai paesi in cui sono stati maggiori casi di coronavirus. Intanto, il portavoce del ministero della Salute saudita ha smentito le voci sulla scoperta di un caso di coronavirus nel regno. Il portavoce ha condannato in una nota "il falso tweet in circolazione sulla registrazione di un nuovo caso di coronavirus a Dammam. Il ministero della Salute ha invitato tutti a comunicare solamente con l'account ufficiale del ministero "@SaudiMOH937" in caso di richieste di informazioni sul virus, con altre fonti ufficiali.(Res)