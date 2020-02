Coronavirus: per Speranza Italia più forte del Covid-19, governatore Fontana in auto-isolamento

- L'Italia è più forte del coronavirus. Con queste parole il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha concluso ieri sera la sua informativa sul Covid-19 nell'aula di Montecitorio. "Serve una relazione stretta tra governo e parlamento - ha affermato il ministro -. A rispondere all'emergenza deve essere tutto il paese e non una parte". In questo contesto, l'esponente del governo ha fatto appello anche alle forze di opposizione affinché operino in un clima di collaborazione con l'esecutivo. "Bisogna abbassare le bandierine di parte - ha sottolineato - per privilegiare gli interessi generali". Nel corso del suo intervento, Speranza ha rivolto un ringraziamento a chi, in prima linea, sta lavorando per contenere l'emergenza. "Grazie alle donne e agli uomini che da giorni senza sosta stanno fronteggiando l'emergenza", ha affermato il ministro. Alle sue parole è seguito un lungo applauso dell'Aula. "Penso a medici, infermieri, Protezione civile, volontari, forze dell'ordine e amministratori e ai cittadini coinvolti dalle misure di prevenzione più dure. Grazie per la collaborazione, questa sfida si può vincere insieme", ha aggiunto il ministro. In merito alle strategie per arginare il contagio, il titolare del dicastero di viale Ribotta ha sottolineato la necessità di fare affidamento sul parere dei medici specializzati nel settore.Intanto una stretta collaboratrice del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultata positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore nel corso di una diretta su Facebook. "Si tratta - ha spiegato il presidente - di una persona con cui lavoro costantemente, che io stimo tantissimo, una persona bravissima”. Nonostante sia risultato negativo al test per il Covid-19, il presidente lombardo ha deciso comunque in via precauzionale di sottoporsi a una sorta di auto-isolamento. “Per due settimane cercherò di vivere in un auto-isolamento, che preservi tutte le persone che mi circondano. Oggi ho passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo, cosicché se mai dovessi positivizzarmi nei prossimi giorni, qualcuno non possa essere da me contagiato”, ha spiegato nella diretta Facebook Fontana (Rin)