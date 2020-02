Coronavirus: confermato il primo caso in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato confermato il primo caso di coronavirus in Romania. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Victor Costache di Bucarest, durante una dichiarazione stampa. "E' stato confermato il primo caso di coronavirus in Romania. Si tratta di un ragazzo di 20 anni di Gorj (contea nel sud del paese) che è entrato in contatto con un cittadino italiano che nel fine settimana è stato in Romania e al suo rientro in Italia è stato trovato positivo al virus Covid-19. Al momento, il cittadino Italiano, 71 anni, è ricoverato a Rimini. Il ragazzo romeno, che è già stato trasportato all'Istituto Matei Bals di Bucarest, lavorava nel ristorante del cittadino italiano e nel fine settimana sono andati insieme a caccia", ha affermato il ministro della Salute. Le autorità romene hanno provato a rintracciare il percorso in Romania del cittadino italiano e hanno scoperto che almeno 50 persone sono entrate in contatto con lui. Sono stati effettuati i tamponi su tutti questi soggetti e si attendono i risultati. "Il paziente è in buone condizioni, non ha sintomi e non dobbiamo allarmarci. Abbiamo in corso altri 33 test e comunicheremo i tuoi risultati il prima possible", ha spiegato Costache. (Rob)