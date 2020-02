Coronavirus: Marocco, vietato a traghetto italiano l'accesso a Tangeri-Med

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un traghetto italiano che fornisce un collegamento marittimo tra Genova e Tangeri è stato bloccato quando è entrato nel porto di Tangeri-Med ieri mattina. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Le 360”, che cita le autorità marocchine, quanto accaduto sarebbe una misura precauzionale ordinaria per garantire che non sia segnalato alcun caso di coronavirus, assicurano le autorità marocchine. Garantendo il collegamento marittimo tra Marocco e Italia, un traghetto è stato bloccato la mattina di martedì 25 febbraio quando è entrato nel porto di Tangeri-Med. Un funzionario del porto ha dichiarato a condizione di anonimato che si tratta di una normale misura precauzionale. "Tutte le navi provenienti da paesi in cui sono stati segnalati casi di coronavirus sono attentamente controllate prima di entrare nel porto. Anche il suo personale, come tutti quelli a bordo, è sottoposto a controlli medici", spiega la fonte, che precisa che a bordo di questa nave non è stato rilevato alcun caso di coronavirus.(Res)