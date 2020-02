Ue: commissario Varhelyi a Praga per incontro ministri Esteri Visegrad e Balcani

- Il commissario Ue per l'Allargamento e il vicinato, Oliver Varhelyi, si trova oggi a Praga, in Repubblica Ceca, per l'incontro annuale dei ministri degli Affari esteri del gruppo Visegrad e dei Balcani occidentali. Lo ha reso noto la Commissione europea. "I Balcani occidentali sono una priorità per la nostra Commissione geopolitica. Stiamo lavorando su tre aspetti: all'inizio del mese abbiamo presentato una metodologia rivista per rendere la politica di allargamento più credibile, prevedibile, dinamica e con un orientamento politico più forte; a breve presenteremo un aggiornamento sui progressi delle riforme per la Macedonia del Nord e l'Albania in vista dell'apertura dei negoziati di adesione; e stiamo sviluppando un piano economico e di investimento come nostro contributo al vertice Ue-Balcani occidentali a Zagabria il prossimo maggio. Non vedo l'ora di discutere del nostro lavoro con i ministri a Praga per garantire che si proceda insieme, nell'interesse della stabilità, della sicurezza e della prosperità per tutti", ha dichiarato il commissario. (segue) (Res)