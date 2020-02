Italia-Francia: al via oggi 25mo vertice intergovernativo, focus su cooperazione e agenda Ue

- Si tiene oggi a Napoli il 25mo vertice intergovernativo italo-francese, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del capo di Stato francese, Emmanuel Macron. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la riunione odierna sarà un’occasione “per confermare la collaborazione di ampio respiro tra Italia e Francia e il rilancio della partnership” tra i due paesi. Al centro dell’incontro, oltre a temi di ovvia importanza sul piano internazionale come la situazione attuale in Libia e l’attuazione delle conclusioni della conferenza di Berlino, ci sarà anche il rafforzamento delle “sinergie sull’agenda europea, per fornire un nuovo e rinnovato impulso al processo di integrazione” comunitaria a seguito della Brexit e avviare un “nuovo ciclo istituzionale” all’interno dell’Unione europea, contribuendo nel contempo a “rafforzare la dimensione mediterranea dell’Ue”. All’ordine del giorno anche i rapporti bilaterali, il lancio di nuove iniziative e progetti congiunti e il futuro della cooperazione in settori strategici come i trasporti, l’energia, la cultura, la formazione, la ricerca e la collaborazione tra le rispettive forze di polizia. (segue) (Ems)