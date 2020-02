Italia-Francia: al via oggi 25mo vertice intergovernativo, focus su cooperazione e agenda Ue (2)

- Il colloquio del presidente Conte con Macron verterà su importanti temi dell’agenda europea, internazionale e bilaterale tra cui anche la migrazione. Tra i temi in discussione anche “l’approfondimento della riforma dell’Unione economica e monetaria, su cui l’Italia e la Francia hanno in comune l’esigenza di introdurre strumenti di stabilizzazione macroeconomica, nonché per la mutualizzazione dei rischi finanziari”. Nello specifico, entrambi i paesi auspicano una “governance economica più flessibile e orientata alla crescita, soprattutto per agevolare la lotta al cambiamento climatico”. Sul tavolo anche il tema della tassazione e l’auspicio di maggiore uniformità, per contrastare il dumping fiscale all’interno dell’Unione e l’elusione da parte delle grandi imprese, anche digitali. Durante l’incontro, al termine del quale sarà firmata una dichiarazione finale, è previsto anche un confronto sul tema del miglioramento della metodologia relativa al processo di allargamento dell'Ue nei confronti di Albania e Macedonia del Nord. (Ems)