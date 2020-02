India: disordini a Nuova Delhi, 34 vittime (2)

- Nelle zone più colpite dalle violenze, Jafrabad, Maujpur e Chandbagh, al momento sembra esserci una relativa calma. La polizia ha aperto 18 fascicoli Fir (First information report), i rapporti informativi che danno l’avvio alle indagini, e ha effettuato 106 arresti. Fino al 24 marzo nel distretto è stato imposto il divieto di riunioni di più di quattro persone, in base alla sezione 144 del Codice di procedura penale. Sulle strade, inoltre, sono state erette barricate per cercare di prevenire nuovi contatti tra gruppi di manifestanti di opposte fazioni e sono state dispiegate forze antisommossa. Ieri il primo ministro, Narendra Modi, via Twitter, ha lanciato un appello ai cittadini affinché “la calma e la normalità siano ripristinate al più presto”. (segue) (Inn)