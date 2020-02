Coronavirus: economista Roubini a "Il Sole 24 Ore", recessione globale in vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Coronavirus non è più solo un problema cinese: prepariamoci a una recessione globale che nè le politiche fiscali nè quelle monetarie potranno significativamente alleviare. Nouriel Roubini, alias 'Dr. Doom', uno dei pochi economisti in grado di prevedere la grande crisi finanziaria del 2007-2008, non smentisce a "Il Sole 24 Ore" la sua fama di profeta di sventura quando c'è da stimare l'impatto sull'economia mondiale della diffusione dell'epidemia e invita ad allacciarsi le cinture perché il conto di quanto sta accadendo in questi giorni sarà salato. Il Coronavirus è forse il cigno nero che tutti temevamo. "Il cigno nero è per definizione un evento inatteso che muta profondamente il contesto di riferimento e le aspettative sul futuro. Il caso tipico è l'u settembre. Il Coronavirus a mio modo di vedere non ricade in questa categoria perché da tempo si parla del rischio di diffusione di pandemie in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso. Io lo definirei semmai un "cigno bianco", ossia un rischio prevedibile ma sottostimato". Prima dei pesanti ribassi dell'ultima settimana sia Wall Street sia i listini europei viaggiavano sui massimi storici: i mercati hanno preso sotto gamba il Coronavirus. "Direi proprio di sì. Il problema è che i presupposti alla base dei recenti acquisti in Borsa erano completamente sbagliati: gli investitori erano convinti che l'epidemia sarebbe rimasta confinata in Cina male ultime notizie dimostrano che così non sarà, inoltre la convinzione che l'economia cinese possa recuperare il terreno perso nei prossimi mesi è priva di fondamento: stimiamo che il Pil cinese nel primo trimestre farà registrare una contrazione anno su anno dell'8 per cento. Servirà un rimbalzo vigoroso dell'economia nei trimestri a venire per recuperare il terreno perso. Cosa che non ritengo realistica: nel migliore dei casi il Pil cinese archivierà il 2020 con un +4 per cento, più realisticamente c'è da mettere in conto un +2,5 per cento". (segue) (Res)