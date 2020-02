Coronavirus: economista Roubini a "Il Sole 24 Ore", recessione globale in vista (2)

- "Anche al netto della diffusione del contagio nel resto del mondo - continua - e degli effetti sull'economia che questo avrà solo numeri come questi possono assestare un colpo durissimo all'economia mondiale". L'Italia finirà probabilmente in recessione e i mercati lo stanno già iniziando a scontare a giudicare dall'aumento dello spread. "La recessione è scontata ed è probabile che le misure che il governo adotterà per arginare lo shock economico comporteranno lo sforamento dei parametri Ue sul rapporto deficit/Pil che potrebbe tranquillamente arrivare alo per cento. A quel punto però temo che gli investitori torneranno a nutrire dei dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico. Anche con la Bce che acquista titoli sul mercato secondario con il Qe c'è da mettere in conto un aumento dello spread BTp-Bund e tensioni sul mercato dei bond corporate e bancari italiani". (segue) (Res)