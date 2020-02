Coronavirus: economista Roubini a "Il Sole 24 Ore", recessione globale in vista (3)

- Quanto alle risposte delle banche centrali, "continueranno sulla strada intrapresa in questi anni. È scontato un taglio dei tassi Fed e credo che anche la Bce o la Bank of Japan metteranno in atto misure di stimolo. Ma più di tanto non potranno fare, visto che i tassi sono ai minimi storici e le loro armi spuntate ben poco potranno fare per arginare il colpo. Oltretutto, alla luce degli effetti sulla catena globale di fornitura, lo shock sarà più lato offerta che lato domanda con effetti potenzialmente inflattivi a fronte del quale la politica monetaria può fare ben poco. C'è da aspettarsi una reazione positiva dei mercati ma di corto respiro agli annunci dei banchieri centrali". Resta l'arma della politica fiscale, che potrà essere finalmente l'occasione di un piano di stimolo in Europa. "Non ci spererei troppo. La Germania continuerà a restare sulle sue posizioni e anche se si dovesse arrivare a questo traguardo temo, a giudicare dai tempi dei negoziati, dell'approvazione dei provvedimenti e della burocrazia, che eventuali stimoli arrivino a tempo scaduto. E non credo che neppure dagli Usa possano arrivare segnali in questo senso considerando l'appuntamento elettorale che ci aspetta", ha concluso Roubini. (Res)