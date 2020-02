Marocco: al via riqualificazione del porto di Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato avviato lo studio per riqualificare il porto di Dakhla, nel sud del Marocco. Pianificata nell'ambito della strategia portuale nazionale per il 2030, questa conversione sosterrà lo sviluppo economico, sociale e industriale regionale in tutti i settori produttivi. La National Ports Agency (Anp) selezionerà, il 17 marzo, il fornitore di servizi che sarà responsabile dell'esecuzione dello studio di riqualificazione del porto di Dakhla per convertirlo in un porto turistico. Come riferisce il quotidiano “Le 360”, questo studio è stato oggetto di un recente bando di gara. (Res)