Coronavirus: in Kuwait scuole chiuse per due settimane

- Il governo kuwaitiano ha formalmente approvato, nella sua riunione straordinaria di ieri, la sospensione degli studi per un periodo di due settimane in tutte le scuole, università e college privati, a partire dal primo marzo. Secondo il quotidiano kuwaitiano "al Qabas", il Consiglio dei Ministri ha tenuto una riunione straordinaria guidata dal premier Sheikh Sabah al Khaled, per discutere delle implicazioni dell’epidemia di coronavirus in Kuwait. Il ministero della Salute ha annunciato che il numero di contagiati nel paese è salito a 26, aggiungendo che "tutti i casi sono stabili e i protocolli approvati vengono applicati isolatamente e i colpiti ricevono le cure mediche necessarie in un ospedale preparato e attrezzato per ricevere pazienti affetti da coronavirus". (Res)