Egitto: ministero Esteri, impegnati negoziati su diga Gerd

- Il portavoce del consigliere del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, ha dichiarato che l'Egitto è impegnato nella pista di negoziazione sponsorizzata dagli Stati Uniti e dalla Banca mondiale sul caso della diga Rinascita (Gerd) etiope. In risposta alla domanda di un giornalista su quanto annunciato dall'Etiopia circa la sua mancata partecipazione alla riunione ministeriale che si sarebbe tenuta a Washington il 27 e 28 febbraio di quest'anno in merito alla diga Rinascita (Gerd), il portavoce del consigliere del ministero degli Esteri, Ahmed Hafez, ha dichiarato: “L'Egitto è impegnato nel processo di negoziazione sponsorizzata dagli Stati Uniti come concordato dai paesi interessati. (Res)