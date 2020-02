Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "la Repubblica", ora è urgente aiutare aziende e lavoro

- La prima preoccupazione del governo è stata contenere i fattori di rischio per tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi del coronavirus: poi, a seguito dell'impennata dell'emergenza, abbiamo predisposto misure ancora più restrittive, oggettivamente molto pesanti per la vita delle persone nelle zone rosse. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini in un'intervista a "la Repubblica". "Ora, però, dobbiamo mettere in campo, con urgenza, tutti gli interventi necessari per la vita economica di quei territori, delle loro aziende e dei lavoratori", ha affermato Guerini. Con i due decreti già annunciati dal ministro del Tesoro, che prevedono "innanzitutto di dare una risposta pronta e concreta ai comuni più direttamente colpiti a causa dello stop alle attività. Sia sul piano del sostegno alle imprese mediante l'accesso facilitato ai crediti fiscali e fondi di garanzia, la sospensione dei contributi, delle imposte e delle rate dei mutui, sia sul versante degli ammortizzatori sociali per i lavoratori. Si tratta di territori molto importanti perla crescita complessiva del Paese". Si spera basti a riaccendere la locomotiva del Nord, che si sta fermando e potrebbe precipitare l'Italia in recessione. "Per questo, oltre alle zone limitrofe, bisogna preservare le filiere, dal turismo all'agroalimentare, così come il sistema delle piccole e medie imprese. Serve subito un'azione forte: investimenti coraggiosi per far ripartire territori e settori in difficoltà, che il governo sta già predisponendo", ha affermato Guerini. (segue) (Res)