Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "la Repubblica", ora è urgente aiutare aziende e lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oms è preoccupata, diversi Stati minacciano di chiudere le frontiere per paura del contagio, l'Italia rischia l'isolamento. "Oms e Commissario Ue alla Salute hanno chiaramente parlato di misure molto risolute adottate dall'Italia, confermando piena fiducia nelle azioni che stiamo intraprendendo. Il racconto fatto in questi giorni sull'isolamento è francamente surreale. Chiudere ai nostri connazionali è impensabile. E sarebbe anche opportuno discutere di standard comuni di rilevazione su cui confrontarci, quantomeno a livello europeo. I ministri Di Maio e Amendola stanno dando un contributo prezioso per far capire che l'Italia è un Paese sicuro". Milano, e non solo, è una città chiusa: bar, negozi, scuole, cinema teatri. Misure che alimentano paura e confusione. "Oggi che quadro ci sarebbe se ad esempio nelle zone rosse non avessimo imposto la quarantena? Insieme alle Regioni abbiamo preso decisioni condivise per affrontare l'emergenza, con risposte efficaci e proporzionate. Mi soffermerei su questo secondo aggettivo: intendendo che va evitato sia di incorrere in sottovalutazioni, sia di rincorrere esasperazioni. Dopodiché, come tutte le misure, anche queste hanno carattere temporaneo, flessibile e rimodulabile in base agli obiettivi raggiunti e all'evoluzione della situazione". (segue) (Res)