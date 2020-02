Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "la Repubblica", ora è urgente aiutare aziende e lavoro (3)

- Anziché restare uniti, Regioni e governo litigano. Il premier Conte ha incolpato l'ospedale di Codogno, il governatore Fontana la Protezione civile. Un rimpallo di responsabilità che ha creato ulteriore caos. "L'episodio è già stato chiarito. E non inficia il tanto che è stato fatto insieme. Non è tempo di polemiche, è tempo di lavorare, continuando a fare sistema". Dopo giorni di attacchi però Salvini ha chiesto un incontro al presidente Mattarella per illustrargli il suo decalogo anticrisi e denunciare l'incapacità del governo. "In questo frangente tutti, maggioranza e opposizione, siamo chiamati a un lavoro serio, senza distrazioni: abbiamo il dovere di remare nella stessa direzione, mettendo da parte le dispute quotidiane. È quel che serve al Paese, ce lo chiedono i cittadini". L'esercito intorno alle zone rosse rischia di alimentare il panico. "L'esercito a supporto delle forze dell'ordine ci è stato richiesto per offrire assistenza ai cittadini e garantire l'efficacia delle misure decise. Credo che chi vive lì possa sentirsi rassicurato dalla loro presenza. Non solo. La macchina della Difesa ha anche consentito di rimpatriare i cittadini dai luoghi di contagio con i nostri aerei e attività specifiche, come il biocontenimento, che solo le Force Armate italiane e quelle del Regno Unito sono in grado di svolgere. Senza dimenticare la task force che lavora h24, pronta ad allestire oltre 5.000 posti letto in infrastrutture militari su tutta la penisola per una eventuale sorveglianza sanitaria", ha concluso Guerini. (Res)