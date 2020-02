Economia: Zandi (Moody's) a "La Stampa", Italia più colpita perché debole

- Se il coronavirus diventerà una pandemia, provocherà una recessione globale: l'Italia sarà uno dei paesi più colpiti, perché ha pochissimo spazio di manovra in termini di politica monetaria e fiscale per reagire. Lo ha detto in una intervista a "La Stampa" Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, che ha appena pubblicato uno studio con cui stima che l'epidemia ridurrà la crescita negli Usa di sei decimi di punto percentuale durante i primi tre mesi del 2020, facendola scendere all'1,3 per cento; e di due decimi per l'intero anno, calando all'1,7. La ricerca però alza la probabilità di una recessione negli Stati Uniti e nel mondo durante la prima metà del 2020 dal 20 al 40 per cento, se il COVID-19 diventerà una pandemia. Gli effetti della paura peraltro già si vedono da giorni a Wall Street, e ieri sera il presidente Trump ha tenuto una conferenza stampa per discutere la crisi e i rimedi. "L'unica risposta efficace del governo - ha aggiunto Zandi - è impegnarsi al massimo ora per contenere il contagio, ed essere trasparente con i propri cittadini, affinché possano prepararsi al meglio per affrontare la crisi". (segue) (Res)