Economia: Zandi (Moody's) a "La Stampa", Italia più colpita perché debole (2)

- "Se il coronavirus diventa una pandemia, e arriva negli Usa, non vedo come sia possibile evitare la recessione", ha affermato l'economista. I danni economici più gravi "li stiamo già vedendo, non solo nei viaggi e nel turismo. Le aziende manifatturiere americane esporteranno meno in Asia ed Europa, a causa del calo della domanda. Nello stesso tempo diminuiranno le importazioni da queste regioni più colpite, portando ad una mancanza di parti, componenti e prodotti al dettaglio nel mercato, insieme ad un aumento dei prezzi che limiterà le spese dei consumatori. Ma la fiducia dei consumatori è l'elemento che ha tenuto in piedi finora l'economia Usa, e se vacillerà ci saranno effetti negativi inevitabili". "Se i mercati - aggiunge - continueranno a perdere mille punti al giorno, la gente si preoccuperà molto in fretta". Tutto dipende da quanto forte sarà la pandemia. "Sì. Se avverrà, sarà molto difficile evitare la recessione mondiale. L'economia globale era molto debole già prima del coronavirus. Le guerre commerciali d i Trump hanno fatto molti danni, così come la Brexit e ora l'incertezza sul suo processo. L'economia globale era in difficoltà, e anche se non fosse arrivato il virus, era comunque già vulnerabile per molte altre cose che potevano andare male". (segue) (Res)