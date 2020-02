Economia: Zandi (Moody's) a "La Stampa", Italia più colpita perché debole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista teme che la recessione non sarà breve e superficiale. "Tutto dipende da come andrà il virus. Se scoppia la pandemia, non è difficile costruire scenari in cui sarà una sfida severa, per la mancanza di ovvie risposte politiche, particolarmente in Europa e in Italia. C'è poco che governanti possono fare. Non c'è una buona risposta politica all'impatto economico del virus. I tassi di interesse sono già molto bassi o negativi, e la Bce non può fare molto per aiutare sul piano monetaria. Anche su quello fiscale però c'è pochissimo spazio, particolarmente in Italia. Non è chiaro cosa possano fare i governanti per attenuare l'impatto economico di Covid-19. Ciò rende ancora più urgente che il virus sia contenuto, perché sarebbe molto difficile rispondere poi dal punto di vista monetario e finanziario". In Italia però è fallito proprio il contenimento. C'è però ancora tempo per fare qualcosa. "Sì. Contenimento e trasparenza, per frenare il più possibile il contagio e ristabilire la fiducia dei cittadini: è l'unica vera risposta politica. Sei governanti non saranno trasparenti su cosa succede, diffonderanno più panico, minando la fiducia ed esacerbando l'impatto economico. Perciò è critico che facciano il massimo per contenere il virus, e siano chiari su cosa sta avvenendo e cosa può avvenire, in modo che la gente possa fare ciò di cui ha bisogno per prepararsi", ha concluso Zandi (Res)