Malesia: Dap accusa Mahathir di aver tradito il manifesto elettorale (3)

- Le pressioni dei partiti progressisti hanno fornito a Mahathir e ai suoi sostenitori il pretesto per ribaltare il tavolo, innescando una crisi di governo: il premier ha accusato Pakatan Harapan, e in particolare Parti Kedilan Rakyat, primo partito della coalizione progressista, di cui Anwar è leader, di destabilizzare il paese in un contesto di crisi causato dalla stagnazione dell’economia globale e dall’emergenza sanitaria del coronavirus. Lo scorso fine settimana, Mahathir ha ottenuto il sostegno formale di 130 deputati, perlopiù appartenenti ai partiti della coalizione conservatrice Barisan Nasional (Bn), sino a quel momento all’opposizione. Il partito del premier, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, ha ufficialmente abbandonato la coalizione progressista, seguito da una decina di parlamentari del Pkr guidati dal ministro degli Affari economici Azmin Ali, che Mahathir sembra aver scelto come suo futuro successore. Anwar, di fatto impotente, ha reagito al colpo di mano di Mahathir denunciando un “tradimento”. (segue) (Fim)