Malesia: Dap accusa Mahathir di aver tradito il manifesto elettorale (6)

- Le tensioni e la conflittualità che caratterizzavano l’ormai dissolta maggioranza progressista erano causate anzitutto dall’accordo elettorale tra i partiti di Pakatan Harapan, alla vigilia della loro vittoria elettorale nel maggio 2018. Tale accordo prevedeva che Mahathir servisse come premier per un periodo di due anni, prima di cedere l’incarico ad Anwar. Una interpretazione letterale dell’accordo avrebbe comportato un avvicendamento al vertice del governo il prossimo maggio. Una volta al potere, però, Mahathir ha preso a pretesto il caos economico e istituzionale lasciato dal suo predecessore Najib Razak, protagonista dello scandalo finanziario relativo al fondo sovrano 1Mdb. Mahathir ha rifiutato di definire la data del ritiro concordato con i suoi alleati, citando la necessità di più tempo per “ripulire” i danni causati dal precedente governo. Anwar e i suoi alleati hanno risposto montando una campagna di pressione sotterranea, che ha presto paralizzato la maggioranza parlamentare in un pantano di scontri di potere intestini e personalismi. (segue) (Fim)