Malesia: Dap accusa Mahathir di aver tradito il manifesto elettorale (8)

- Mentre i progressisti tergiversavano alla ricerca di chiarezza sul futuro della leadership, l’Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno) e il Partito islamico della Malesia (Pas), entrambi all’opposizione, hanno forgiato un patto esplicitamente votato a tutelare la supremazia dell’etnia malay, muovendo progressivamente a destra l’intero baricentro della politica nazionale. Per aumentare i loro consensi, i due partiti conservatori hanno accusato per mesi la maggioranza di governo di essere schiava degli interessi della diaspora cinese: un’accusa infondata, che però è servita a raccogliere i consensi di quanti in Malesia temono l’erosione dei privilegi garantiti dall’appartenenza all’etnia indigena del paese. Dalle elezioni del 2018 alla crisi di governo dello scorso fine settimana, i segmenti del fronte progressista espressione degli interessi dei malay si erano già organizzati per uscire dalla coalizione di governo, e formare una nuova maggioranza a trazione conservatrice. (Fim)