Imprese: Vietnam Railways e VinaChem firmano nuovo accordo di cooperazione

- Le compagnie di Stato vietnamite Vietnam Railways (Vnr) e Vietnam National Chemical Group (VinaChem) hanno firmato il 24 febbraio un accordo di cooperazione per il trasporto di carichi di apatiti, fertilizzanti e sostane chimiche su rotaia nel 2020. L’accordo è stato siglato nel corso di una conferenza tesa a tracciare un bilancio dei quattro anni di cooperazione tra le due aziende. Secondo il vicedirettore generale di Vnr, tra il 2016 e il 2019 il volume totale di apatite, fertilizzanti e sostanze chimiche trasportate su rotaia nel Vietnam è stato superiore a sei milioni di tonnellate, pari al 27 per cento del totale delle merci trasportate da Vnr nell’arco del periodo in esame. Nel 2020 il volume delle sostanze chimiche trasportate su rotaia dovrebbe ammontare a 1,6 milioni di tonnellate, un incremento del 19,7 per cento rispetto al 2019. (Fim)