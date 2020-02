Malesia: re prosegue consultazioni per individuazione prossimo premier

- Il primo ministro ad interim della Malesia, Mahathir Mohamad, ha lasciato il palazzo reale dopo un’audizione con il re Abdullah di Pahang. L’incontro segna la conclusione della prima fase di consultazioni intrapresa dal sovrano per individuare una nuova maggioranza di governo e un nuovo premier. Mahathir non ha rilasciato dichiarazioni dopo l’uscita dal palazzo reale. Secondo il quotidiano “The Star”, il re incontrerà i leader malay prima delle preghiere del venerdì, ed è probabile che le discussioni riguarderanno l’impasse politica seguita alla decisione di Mahathir di smantellare la sua stessa coalizione di governo, assemblandone un’altra di orientamento conservatore. Mahathir si è rivolto al paese nella serata di ieri, proponendo la formazione di un governo di unità nazionale “non partigiano” che faccia fronte ai problemi del paese. Negli ultimi due giorni il re della Malesia ha consultato i rappresentanti di 220 dei 222 deputati malesi, per stabilire se dare l’incarico a un nuovo esecutivo espressione dei mutati equilibri parlamentari, oppure indire elezioni anticipate. (segue) (Fim)