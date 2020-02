Cina: coronavirus, meno infezioni se misure fossero state attuate a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima il trattamento, secondo la ricerca", ha detto Zhong, osservando che i nuovi farmaci verranno attentamente testati in uno studio controllato prima di essere utilizzati sui pazienti. "Ci sono state tre epidemie di infezione da coronavirus nel XXI secolo. Dobbiamo agire immediatamente non appena rileviamo il coronavirus. Questa è una lezione che dobbiamo imparare", ha detto Zhong. Lo scienziato ha inoltre spiegato che in Cina, il Centro per il controllo delle malattie (Cdc) è solo un "dipartimento tecnico" con una autorità limitata. Zhong ha detto che a questo dipartimento dovrebbe essere dato più potere e la sua importanza dovrebbe essere ulteriormente evidenziata. Zhong ha annunciato che condividerà l'esperienza della Cina con la European Respiratory Society (Ers) questo fine settimana attraverso il live streaming. È necessaria una maggiore cooperazione internazionale, compresa la creazione di un meccanismo a lungo termine, ha affermato lo specialista cinese. (Cip)