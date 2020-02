Cina: produzione giornaliera mascherine ha superato i 76 milioni di unità

- La produzione giornaliera di mascherine della Cina ha superato i 76 milioni di unità a partire da martedì, 7,8 volte la cifra riportata il primo febbraio. Lo ha riferito oggi la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). Oltre 30 milioni di mascherine mediche sono state prodotte ogni giorno nel paese, mentre la capacità di produzione giornaliera ha raggiunto 32 milioni di unità, secondo i dati ufficiali. La domanda è aumentata dopo lo scoppio dell'epidemia di coronavirus, con misure introdotte per dare priorità al buon funzionamento dei produttori di maschere e sostenere l'aggiornamento tecnologico nel settore per aumentare la produzione.(Cip)