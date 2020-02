Giappone: Fukushima, da Aiea via libera a piano per versamento acqua contaminata in mare

Tokyo, 27 feb 05:16 - (Agenzia Nova) - Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha dichiarato ieri che il piano studiato dal governo del Giappone per versare in mare l'acqua contaminata stoccata presso la centrale nucleare di Fukushima risponde agli standard e alle pratiche globali del settore. Grossi ha effettuato un'ispezione del sito devastato dal devastante terremoto e dallo tsunami del 2011. I piani del governo giapponese, che ha ormai esaurito la capacità di stoccaggio idrico dell'acqua che si infiltra nei reattori della centrale danneggiati – trattata per eliminare gran parte degli isotopi radioattivi – sconta l'accanita opposizione delle comunità locali di pescatori e del governo della Corea del Sud. (segue) (Git)