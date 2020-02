Giappone: Fukushima, da Aiea via libera a piano per versamento acqua contaminata in mare (2)

- “La decisione su come procedere deve essere basata su un processo scientifico, su metodologie di provata efficacia”, ha dichiarato Grossi durante l’ispezione. “E’ ovvio che qualunque metodo possa essere criticato. Quel che stiamo dicendo, però, è che da un punto di vista tecnico questo processo è in linea con le pratiche internazionali”, ha affermato il direttore dell’Aiea. Secondo Grossi, lo scaricamento delle acque delle centrali nucleari nell’oceano è una pratica comunemente adottata in tutto il mondo, anche in contesti non emergenziali. Il governo giapponese e il gestore della centrale di Fukushima, Tokyo Electric Power Holdings Inc (Tepco), stanno valutando il versamento in mare di oltre un milione di tonnellate di acqua utilizzata per il raffreddamento dei reattori della centrale, o proveniente dalle precipitazioni e dalle infiltrazioni di faglia. (segue) (Git)