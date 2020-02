Coronavirus: Corea del Sud, numero dei contagiati supera 1.500 unità

- La crisi sanitaria causata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus in Corea del Sud prosegue e si aggrava a ritmi allarmanti. Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato ben 334 nuovi casi di contagio nella sola giornata di oggi, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 1.595, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Gran parte dei nuovi casi sono concentrati a Daegu, principale focolaio del nuovo ceppo virale nel paese. Sono in aumento però anche i casi a Seul (55) e a Busan (58). Nelle prime ore di oggi il virus ha causato una nuova vittima: un uomo di 74 anni, deceduto a causa di una insufficienza respiratoria causata dal virus. (segue) (Git)