Usa-Giappone: Trump auspica regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha auspicato che le Olimpiadi estive, in programma a Tokyo dal prossimo giugno, possano svolgersi regolarmente, a dispetto dell’emergenza sanitaria globale causata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus Covid-19. “Hanno speso miliardi di dollari per edificare uno dei siti olimpici più belli che io abbia mai visto. E il loro primo ministro ne è molto orgoglioso. Spero andrà tutto bene”, ha detto Trump durante una conferenza stampa, rassicurando al contempo i cittadini Usa in merito ai rischi posti dal virus negli Stati Uniti. (segue) (Nys)