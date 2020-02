Usa-Giappone: Trump auspica regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo (2)

- Trump ha dichiarato nei giorni scorsi che potrebbe decidere di visitare il Giappone la prossima estate, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, su invito del primo ministro giapponese Shinzo Abe. “Prenderemo una decisione, non lo abbiamo ancora fatto. Se possibile lo faremo”, ha dichiarato il presidente Usa, che ieri ha presieduto un incontro coi funzionari coinvolti nell’organizzazione dei Giochi olimpici di Los Angeles, in programma nel 2028. Trump ha visitato il Giappone due volte lo scorso anno: a maggio, nella veste di ospite di Stato, poco dopo l’ascesa al trono dell’imperatore Naruhito; e a giugno, in occasione del summit del G20 a Osaka. Le Olimpiadi di Tokyo sono in programma dal 24 luglio al 9 agosto, ma sull’evento incombe l’emergenza sanitaria del coronavirus. (segue) (Nys)