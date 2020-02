Usa-Giappone: Trump auspica regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo (4)

- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma la prossima estate, si è riunito la scorsa settimana per discutere la sfida posta dall’epidemia del coronavirus che ha già causato migliaia di contagi e centinaia di vittime in Cina, e che rischia di compromettere l’evento sportivo alla cui organizzazione il Giappone lavora già da anni. Gli organizzatori dei giochi hanno assicurato che non ci sarà “assolutamente alcuna cancellazione” dell’evento, e si sono impegnati ad adottare “ogni misura possibile” per mitigare la minaccia alla salute pubblica, senza fornire però alcuna informazione precisa in proposito. (segue) (Nys)