Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEAssemblea capitolina. Palazzo Senatorio (ore 14)REGIONEL'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Tuscia. Viterbo, università della Tuscia, rettorato, via Santa Maria in Gradi. (ore 10)(Rer)