Coronavirus: guarita coppia cinese allo Spallanzani, Zingaretti esprime soddisfazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La buona notizia di oggi è la sostanziale guarigione della coppia cinese. Anche se tecnicamente sarebbe più corretto parlare di risoluzione clinica con test negativo", ha spiegato il direttore sanitario dell'Istituto Lazzaro Spallanzani, Francesco Vaia. Nel Lazio ci sono stati "tre pazienti positivi al coronavirus, tutti e tre guariti. Vogliamo dare all'opinione pubblica italiana questo messaggio positivo e di certezza: si può guarire da questa malattia", ha sottolineato Vaia. In particolare, per quanto riguarda la coppia cinese è stato un percorso positivo, "il marito potrebbe essere addirittura dimissibile. Valuterà il primario quando dimetterli - ha precisato il direttore -. La moglie è in reparto, negativa. Quindi cominciamo la riabilitazione, tipica di chi è stato fermo per molto tempo, in rianimazione. Siamo molto soddisfatti per aver accolto e curato questi nostri amici". Infine, il direttore della divisione malattie infettive dello Spallanzani, Emanuele Nicastri, ha spiegato che "per il ricercatore italiano è stato utilizzato un solo farmaco, mentre per la coppia cinese, quando la situazione è peggiorata, abbiamo chiesto l'uso compassionevole di un farmaco, arrivato dall'estero". (Rer)