Coronavirus: Procura Lodi, avviata inchiesta su gestione paziente uno del più grosso focolaio epidemia

- È stata avviata ieri l'indagine conoscitiva dalla Procura di Lodi "volta ad accertare eventuali responsabilità nella gestione di quello che allo stato sembra essere il paziente uno del più grosso focolaio dell'epidemia" da Coronavirus "che ha determinato l'attuale situazione di emergenza sanitaria del Paese". È quanto scrive in una nota la procura stessa "in considerazione delle contraddittorie indiscrezioni di stampa emerse nella giornata di oggi in merito ad un accesso dei carabinieri del Nas presso alcuni ospedali del circondario". (Rem)