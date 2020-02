Terrorismo: Usa designano come terrorista il leader di Kataib Hezbollah in Iraq

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha aggiunto alla lista nera del terrorismo il capo di una milizia irachena sostenuta dall'Iran, Kataib Hezbollah, responsabile degli attacchi alle truppe statunitensi in Iraq. I dipartimenti Usa di Stato e del Tesoro hanno annunciato di aver deciso di definire Ahmad al Hamidawi, il segretario generale di Kataib Hezbollah, come un “terrorista globale”. Per questo motivo, qualsiasi attività che al Hamidawi potrebbe avere nei territori sotto la giurisdizione statunitense sarà congelata e i cittadini Usa non potranno fare affari con lui. Kataib Hezbollah è stato responsabile dell’attacco missilistico di fine dicembre contro una base militare a Kirkuk, in Iraq, che ha ucciso un cittadino statunitense, provocando la risposta di Washington e portando poi alle proteste davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Le tensioni sono infine aumentate il 3 gennaio del 2020, quando gli Usa hanno bombardato con un drone il convoglio in cui si trovava, il generale iraniano Qasem Soleimani, e il fondatore di Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al Muhandis, uccidendo entrambi.(Nys)