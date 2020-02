Coronavirus: Germania, due nuovi casi confermati in Renania settentrionale-Vestfalia

- È salito a 25 il numero dei casi di infezione da coronavirus accertati in Germanaia. Gli ultimi contagiati sono una coppia della Renania settentrionale-Vestfalia. La donna è una collaboratrice del 47enne di Erkelenz, da giorni ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico universitario di Duesseldorf dopo aver contratto il coronavirus. Presso la stessa struttura è in cura la moglie, anche lei contagiata. La donna desta particolare preoccupazione, poiché impiegata presso un asilo nido. Timore anche a causa dell'uomo, che nei giorni scorsi risulta aver partecipato a diversi eventi tra cui una sfilata di carnevale. Questi potrebbe aver contagiato il militare della Luftwaffe in servizio presso la base aerea di Colonia-Wahn in Renania settentrionale-Vestfalia. L'infetto è stato trasportato presso il policlinico militare di Coblenza in Renania-Palatinato. In Baden-Wurttemberg si registrano quattro casi di coronavirus. Un 32enne di Rottweil è stato ricoverato in isolamento dopo essere tornato con i propri familiari in Germania il 23 febbraio scorso da un viaggio nell'area in quarantena nella provincia di Lodi. L'infetto è ora ricoverato in isolamento. Risultati negativi agli esami medici, la moglie e il figlio sono in isolamento presso la propria abitazione. Gli altri casi in Baden-Wuerttemberg coinvolgono tre persone rientrate in Germania da un viaggio effettuato insieme a Milano: un giovane, una ragazza e il padre di lei, medico del reparto di Patologia del policlinico universitario di Tubinga. I tre sono ricoverati presso tale struttura. Vi sono poi i 14 contagiati individuati in Baviera, tra dipendenti della ditta Webasto, fornitrice di componenti per automobili di Stockdorf presso Monaco, e i loro familiari. Altri due infetti sono cittadini tedeschi rimpatriati con un volo della Luftwaffe insieme ad altri 126 connazionali da Wuhan in Cina, epicentro dell'epidemia di coronavirus. Su un totale di 25 casi di contagio da coronavirus in Germania, a oggi 14 infetti risultano dimessi dagli ospedali dove erano in cura: fanno tutti parte del gruppo formato dai dipendenti della Webasto e dai loro familiari. (Geb)