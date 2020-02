Brasile: tensioni per primo caso di coronavirus spingono borsa di San Paolo giù del 7 per cento (2)

- Dall'inizio della settimana i mercati di tutto il mondo sono stati pesantemente colpiti a causa dell'avanzamento del coronavirus al di fuori della Cina. Le preoccupazioni sono aumentate negli ultimi giorni dopo un'ondata di nuovi casi segnalati in Corea del Sud, Iran e Italia, causando l'interruzione di alcune attività nei paesi. Gli investitori temono che gli impatti del coronavirus avanzino sulla crescita dell'economia globale e diverse società hanno avvertito che l'epidemia influenzerà le loro finanze, tra cui United Airlines, Mastercard, Danone e Diageo. Gli Adr (entrate per azioni di società brasiliane quotate presso la borsa di New York) di società come Petrobras e Vale hanno accumulato un calo di oltre l'8 per cento nelle ultime due sessioni. I prezzi del petrolio oggi sono scesi sotto dei 50 dollari negli Stati Uniti, valore più basso da gennaio 2019. Il petrolio Brent è stato scambiato sotto i 54 dollari. (segue) (Brb)