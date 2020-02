Coronavirus: Fontana, mia stretta collaboratrice contagiata, io negativo

- Una stretta collaboratrice del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è risultata positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore nel corso di una diretta su Facebook. "Si tratta - ha spiegato il presidente - di una persona con cui lavoro costantemente, che io stimo tantissimo, una persona bravissima”. Per tutto ciò, ha proseguito Fontana, "anche noi che facciamo parte della stessa squadra e tutti quelli che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando dell’emergenza siamo stati sottoposti al test. La notizia è positiva: io per ora non ho contratto alcun tipo di intenzione e nessuno di quelli che sono stati sottoposti all’esame l’ha contratto. Quindi possiamo continuare a dedicarci alla battaglia che stiamo combattendo per cercare di contenere questo virus”.(Rem)